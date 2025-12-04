Дело о смертельном ДТП с подростком в Новосибирской области передано в суд

В Новосибирской области прокуратура передала в суд уголовное дело о гибели несовершеннолетнего мотоциклиста в ДТП с участием гужевой повозки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель прокурора Убинского района Сергей Лобыня утвердил обвинительное заключение в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 2 ст. 268 УК РФ — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 20 октября 2025 года вечером обвиняемый ехал на гужевой повозке без световых приборов по встречной полосе автодороги 50Н-2701 «Убинское-Кундран», нарушив ПДД РФ. В результате несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с повозкой и погиб на месте, а обвиняемый скрылся с места аварии.
Дело направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.