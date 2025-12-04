Дело о смертельном ДТП с подростком в Новосибирской области передано в суд

По версии следствия, 20 октября 2025 года вечером обвиняемый ехал на гужевой повозке без световых приборов по встречной полосе автодороги 50Н-2701 «Убинское-Кундран», нарушив ПДД РФ. В результате несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с повозкой и погиб на месте, а обвиняемый скрылся с места аварии.