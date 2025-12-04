Мощный циклон с дождём и снегом вызвал потоп в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский затопило после снегопада. Видео © Telegram / Amur Mash, Камчатка № 1.
В городе прошла ночная метель с ливнем и шквалистым ветром до сорока метров в секунду. Уроки в школах отменили заранее. Утром дороги в районах «Спартак» и «Морпорт» превратились в сплошные водно-снежные потоки. На некоторых участках уровень смеси доходил до колена, что осложнило движение автобусов и легковых машин.
На перекрёстке Ларина общественный транспорт не смог тронуться — технику занесло к снеговой гряде, которую оставил грейдер. Автобусам и маршруткам требовалась помощь — их откапывали лопатами и выталкивали вручную. В районе Партизанской движение также затруднилось из-за плотного снежного покрытия, которое образовалось за несколько часов.
Одна из местных жительниц объяснила, что подъезды к важным объектам по-прежнему остаются в труднодоступном состоянии. Она отметила, что расчистка проходит только на первых метрах улиц, а дальше техника не работает, и это приводит к заторам. По её словам, усиление циклона ещё не достигло пика.
«Здесь расположены несколько социально значимых объектов, но улицу как всегда чистят только в начале, а дальше то ли не хотят утруждать себя, то ли надеются на авось… но результат налицо — улицу сковала пробка. А ведь усиление циклона ещё даже не наступило», — рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» движение восстановили после многокилометровой пробки, сформировавшейся на фоне сильных морозов, снегопада и порывов ветра. Ограничения для грузовиков действовали несколько суток и привели к скоплению около десяти тысяч автомобилей. Для помощи водителям развёрнули пункты обогрева и питания, а дорожные службы направили десятки единиц техники для расчистки магистрали.