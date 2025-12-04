Мощный циклон с дождём и снегом вызвал потоп в Петропавловске-Камчатском

«Здесь расположены несколько социально значимых объектов, но улицу как всегда чистят только в начале, а дальше то ли не хотят утруждать себя, то ли надеются на авось… но результат налицо — улицу сковала пробка. А ведь усиление циклона ещё даже не наступило», — рассказала женщина.