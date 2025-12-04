Омичу вынесли приговор за упорные попытки подрыва банкоматов

«К совершению краж мужчина готовился заранее: наблюдал за посещаемостью помещений, в которых располагались банкоматы, использовал средства маскировки (маску, камуфляжный костюм и перчатки), однако в каждом случае после срабатывания сигнализации он скрывался с места преступления. В общей сложности от попытался похитить более 12 млн рублей, которые в данные периоды были в банкоматах», — говорится в официальном сообщении.