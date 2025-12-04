Омичу вынесли приговор за упорные попытки подрыва банкоматов

Как сообщила в среду, 3 декабря 2025 года, пресс-служба омской прокуратуры, 41-летний омич признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатки, покушении на изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также покушении на кражу.
Как было установлено в суде, преступные эпизоды происходили с ноября 2022 года по апрель 2024-го: осужденный с помощью бытовых газовых баллонов и полимерных шлангов изготавливал самодельные взрывные устройства, которые не менее 5 раз пытался использовать для подрыва банкоматов на первых этажах жилых домов.
«К совершению краж мужчина готовился заранее: наблюдал за посещаемостью помещений, в которых располагались банкоматы, использовал средства маскировки (маску, камуфляжный костюм и перчатки), однако в каждом случае после срабатывания сигнализации он скрывался с места преступления. В общей сложности от попытался похитить более 12 млн рублей, которые в данные периоды были в банкоматах», — говорится в официальном сообщении.
Позиция обвиняемого не представлена.
Суд приговорил омича к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано еще 150 тысяч рублей — стоимость проданного автомобиля, на котором совершались преступления.
Пострадавшей организации рекомендовано обратиться в суд с гражданским иском.
Уточняется, что фигурант после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда.