В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

В США арестовали 25-летнего студента пакистанского происхождения, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения. Как сообщили источники издания The New York Post, при задержании у него нашли значительное количество оружия и боеприпасов.
Следствие установило, что мужчина вел тетрадь, в которой подробно описывал предполагаемую атаку на полицейский участок Университета Делавэра. В записях были схемы здания и упоминания о намерении устроить массовое убийство.
Подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения, связанные с незаконным хранением оружия, и расследование его планов продолжается.
