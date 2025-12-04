Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

Молодой человек планировал атаку на полицейский участок Университета Делавэра.

Источник: Аргументы и факты

В США арестовали 25-летнего студента пакистанского происхождения, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения. Как сообщили источники издания The New York Post, при задержании у него нашли значительное количество оружия и боеприпасов.

Следствие установило, что мужчина вел тетрадь, в которой подробно описывал предполагаемую атаку на полицейский участок Университета Делавэра. В записях были схемы здания и упоминания о намерении устроить массовое убийство.

Подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлены обвинения, связанные с незаконным хранением оружия, и расследование его планов продолжается.

Ранее ФСБ показала видеозапись, на которой запечатлён ликвидированный агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, намеревавшийся заложить взрывное устройство под автомобиль российского военнослужащего.