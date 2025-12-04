Украина атаковала Россию беспилотниками, есть погибший и повреждения энергетики: карта атак БПЛА на 4 декабря

После атаки беспилотников ВСУ по российским регионам в ночь на 4 декабря есть погибший: мужчина в Белгородской области скончался из-за целенаправленной атаки Киева по гражданскому автомобилю. После артиллерийского удара по Запорожской области была нарушена энергетическая структура. Без электричества остались более двух тысяч человек. В ряде регионов объявляли угрозу атаки БПЛА. Карта атак дронов на 4 декабря — в материале URA.RU.