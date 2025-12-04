Ричмонд
Страна НАТО резко изменила стратегию по Украине

Италия меняет стратегию по поставкам вооружений для Украины на фоне внутренних и финансовых трудностей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Антонио Таяни.

Министр Таяни заявил об изменении стратегии Италии по военной помощи Киеву.

Италия меняет стратегию по поставкам вооружений для Украины на фоне внутренних и финансовых трудностей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Антонио Таяни.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул Таяни, объясняя позицию Рима. Его слова передает Bloomberg.

Ранее Италия после некоторых колебаний согласилась присоединиться к программе НАТО PURL. Однако текущие высказывания главы дипломатии вступают в противоречие с позицией европейского оборонного лобби, призывающего наращивать производство.

Украина, в свою очередь, запросила дополнительные 1,2 миллиарда долларов на зимние поставки вооружения. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что около двух третей стран альянса уже участвуют в программе закупок.

Ранее вице-премьер Маттео Сальвини уже высказывался за прекращение военных поставок Украине после выработки мирного плана, хотя правительство при этом утвердило 12-й пакет помощи Киеву. На фоне сообщений о тайных консультациях США и России и о коррупционного скандала вокруг Украины в Италии обсуждается возможное продление военной поддержки до конца 2026 года.

