В Калифорнии разбился истребитель ВВС США F-16

Момент крушения истребителя и его останки. Видео © X / John Cremeans.
Авария произошла в районе аэропорта Трона, примерно в 43 километрах от базы воздушного вооружения ВМФ Чайна-Лейк. Место падения находится в пустынной зоне, которая используется для испытаний оружия всеми видами вооружённых сил.
Эскадрилья Thunderbirds, базирующаяся на авиабазе Неллис неподалёку от Лас-Вегаса, зимой проводит тренировки на своей базе, а в остальное время участвует в авиашоу по стране и за рубежом.
Ранее истребитель ВВС США перехватил гражданского самолёта, нарушившего временное ограничение полётов в воздушном пространстве над городом Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция американского президента. Уточняется, что для перехвата был задействован истребитель F-16, после чего нарушитель был благополучно выведен из закрытой зоны.
