В Калифорнии разбился истребитель ВВС США F-16

Истребитель ВВС «Буревестников» (Thunderbirds) F-16C Fighting Falcon разбился во время тренировочного полёта в Южной Калифорнии, сообщает газета Stars and Stripes. Пилот смог катапультироваться и находится в стабильном состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

Момент крушения истребителя и его останки. Видео © X / John Cremeans.

Авария произошла в районе аэропорта Трона, примерно в 43 километрах от базы воздушного вооружения ВМФ Чайна-Лейк. Место падения находится в пустынной зоне, которая используется для испытаний оружия всеми видами вооружённых сил.

Эскадрилья Thunderbirds, базирующаяся на авиабазе Неллис неподалёку от Лас-Вегаса, зимой проводит тренировки на своей базе, а в остальное время участвует в авиашоу по стране и за рубежом.

Ранее истребитель ВВС США перехватил гражданского самолёта, нарушившего временное ограничение полётов в воздушном пространстве над городом Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция американского президента. Уточняется, что для перехвата был задействован истребитель F-16, после чего нарушитель был благополучно выведен из закрытой зоны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

