Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное столкновение мотоцикла и повозки в Новосибирской области: дело передано в суд

43-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по делу о ДТП, в котором погиб 16-летний мотоциклист. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

43-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по делу о ДТП, в котором погиб 16-летний мотоциклист. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Смертельное происшествие случилось вечером 20 октября этого года. По версии следствия, обвиняемый ехал на гужевой повозке, не оборудованной световыми приборами, по встречной полосе дороги «Убинское-Кундран».

Ехавший на мотоцикле подросток столкнулся с повозкой и погиб на месте, а водитель гужевого транспорта с места происшествия скрылся.

Уголовное дело будет рассматривать Барабинский районный суд. Сибиряку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.