Смертельное столкновение мотоцикла и повозки в Новосибирской области: дело передано в суд

43-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом по делу о ДТП, в котором погиб 16-летний мотоциклист. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.