В Хабаровске арестована банда автоподставщиков

В Хабаровске за мошенничество в сфере страхования арестованы пять участников организованной преступной группы «автоподставщиков», ущерб от их действий страховым компаниям превысил 1 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, сообщники в течение 2025 года инсценировали в Хабаровске и крае несколько ДТП, столкновения в которых произошли умышленно. Затем они обращались в страховые компании и получали выплаты.
— Предъявлено обвинение пятерым членам организованной преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Обвиняемые заключены под стражу, — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, ранее за автоподставы в России предложили лишать свободы.