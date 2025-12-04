Бастрыкин хочет возбудить дела о коррупции против пятерых судей Ростова-на-Дону

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в ВККС представления, в которых фигурируют также бывший судья Олег Батальщиков, судья в отставке Наталия Цмакалова, действующий судья Артур Маслов и мировой судья в отставке Эльмира Пономарева. Большинство из них подозреваются в получении взяток.