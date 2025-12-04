Бастрыкин хочет возбудить дела о коррупции против пятерых судей Ростова-на-Дону

Следственный комитет России намерен возбудить уголовные дела о коррупции в отношении пятерых судей из Ростова-на-Дону, включая бывшего председателя Советского районного суда Елену Коблеву. Об этом сообщили в пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Председатель СК Александр Бастрыкин направил в ВККС представления, в которых фигурируют также бывший судья Олег Батальщиков, судья в отставке Наталия Цмакалова, действующий судья Артур Маслов и мировой судья в отставке Эльмира Пономарева. Большинство из них подозреваются в получении взяток.
Коллегия рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел 8 декабря. В случае одобрения в отношении судей начнется официальное расследование, передает РБК.
Кроме того, 3 декабря суд в Москве заключил под стражу бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского. Его обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.