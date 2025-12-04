Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы России спасли тещу американского военкора от ВСУ

Маму жены военного корреспондента Патрика Ланкастера из США спасли российские военнослужащие. Ей угрожали украинские боевики в ходе освобождения Алексеевки в ДНР. Об этом российским журналистам рассказал Ланкастер.

Теща журналиста рассказала, что украинские боевики издеваются над мирными жителями.

Маму жены военного корреспондента Патрика Ланкастера из США спасли российские военнослужащие. Ей угрожали украинские боевики в ходе освобождения Алексеевки в ДНР. Об этом российским журналистам рассказал Ланкастер.

«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак», — цитирует ТАСС американского журналиста. По его словам, женщина рассказала семье, как иностранные наемники и боевики ВСУ избили ее и сожгли дом. Ланкастер подчеркнул, что из-за ВСУ теща потеряла уже два дома с 2014 года.

О том, что российские войска заняли и освободили село Алексеевка ДНР, в Минобороны РФ сообщили 15 октября 2025 года. Военное ведомство отметило слаженность и скоординированность армейских группировок при взятии пункта.