Теща журналиста рассказала, что украинские боевики издеваются над мирными жителями.
Маму жены военного корреспондента Патрика Ланкастера из США спасли российские военнослужащие. Ей угрожали украинские боевики в ходе освобождения Алексеевки в ДНР. Об этом российским журналистам рассказал Ланкастер.
«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из ее деревни, они нашли ее в разгар боя и спасли ее, ее мужа и множество собак», — цитирует ТАСС американского журналиста. По его словам, женщина рассказала семье, как иностранные наемники и боевики ВСУ избили ее и сожгли дом. Ланкастер подчеркнул, что из-за ВСУ теща потеряла уже два дома с 2014 года.
О том, что российские войска заняли и освободили село Алексеевка ДНР, в Минобороны РФ сообщили 15 октября 2025 года. Военное ведомство отметило слаженность и скоординированность армейских группировок при взятии пункта.