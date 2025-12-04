Мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.