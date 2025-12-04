«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» в гостях

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл в гостях команде «Шанхайские Драконы». Встреча на «СКА-Арене» завершилась со счетом 2:3 в пользу китайской команды.
Игра началась с атак хозяев, которые мощным бросковым давлением пытались прорвать защиту гостей. Уже на второй минуте дальний бросок «драконов» привел к первому голу после удачного добивания. «Салават» отвечал опасными контратаками, и на 9-й минуте Артур Фаизов, проведя комбинацию с Владиславом Ефремовым, сравнял счет, красиво переиграв вратаря.
Во втором периоде инициатива снова перешла к китайскому клубу. В нестандартном составе 4 на 4 «Шанхайские Драконы» забили второй гол и захватили контроль над игрой. Как позже отмечал нападающий «юлаевцев» Владислав Ефремов, его команда плохо провела этот отрезок и слишком много времени играла без шайбы, за что расплатилась потерей концентрации.
В третьем периоде уфимцам удалось сравнять счет, реализовав численное преимущество: канадский легионер Девин Броссо после паса Ремпала отправил шайбу в ворота. Однако уже через 40 секунд хозяева восстановили свое лидерство — гол Кевина Лабанка стал победным.
В оставшееся время «Салават» предпринял мощный штурм ворот соперника, а за две минуты до конца хозяева получили удаление. Но уфимскому клубу не удалось использовать это преимущество для организации гола.
Таким образом, «Салават Юлаев» прервал серию из трех побед подряд. Следующий матч команда проведет 6 декабря в Уфе против казанского «Ак Барса».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.