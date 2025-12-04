«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Шанхайских Драконов» в гостях

Во втором периоде инициатива снова перешла к китайскому клубу. В нестандартном составе 4 на 4 «Шанхайские Драконы» забили второй гол и захватили контроль над игрой. Как позже отмечал нападающий «юлаевцев» Владислав Ефремов, его команда плохо провела этот отрезок и слишком много времени играла без шайбы, за что расплатилась потерей концентрации.