В США врача приговорили к тюремному заключению за слежку за пациентами

В штате Мичиган вынесли приговор врачу, признанному виновным в серии тяжких преступлений, связанных с тайным наблюдением и сексуальным насилием.
Как сообщают американские СМИ, поводом для возбуждения дела стали записи скрытой камеры, которые в полицию передала жена осужденного.
В ходе проверки выяснилось, что он устанавливал скрытые устройства и в помещениях медицинского учреждения, где работал. Такое вмешательство в личное пространство пациентов расценили как грубое нарушение закона и злоупотребление профессиональными полномочиями, что стало одним из ключевых пунктов обвинения.
Дополнительным подтверждением вины стали обращения нескольких пациенток, которые заявили о насильственных действиях со стороны медика и подали судебные иски.
Ранее правоохранители выдвинули обвинение в попытке изнасилования первой степени и покушении на сексуальное насилие первой степени бездомному мужчине — 35-летнему Джозефу Вичарду из Нью-Йорка.