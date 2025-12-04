Труп в подвале: что известно о школьнице, убившей мать ножом в Кузбассе

«Я с ней училась, а потом наши дочери пошли в один класс, с первого класса вместе учились. Мы встречались с Ирой иногда возле школы, так, разговоры ни о чем… Семья была тихая и спокойная, не было пьянок, разборок, криков», — пояснила Татьяна.