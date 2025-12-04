Труп в подвале: что известно о школьнице, убившей мать ножом в Кузбассе

В Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница вместе с 16-летним парнем жестоко убила свою мать. По предварительной версии, мотивом стала ссора из-за нежелания делать домашнюю работу.
Знакомая семьи Татьяна в беседе с aif.ru поделилась воспоминаниями о погибшей Ирине и ее дочери, а также рассказала, какие отношения царили в семье.
Били ножом по очереди.
В первый зимний день юный влюбленные −14-летняя Даша (имя изменено) и 16-летний Марк — находились в квартире у школьницы, в доме на улице Институтской. Из-за чего начался конфликт — пока не известно. Предварительно, подростку не нравилось делать уроки, а мама из-за этого не отпускала гулять с парнем.
Даша и Марк накинулись на мать девушки. Сначала по очереди били 36-летнюю женщину ножом по голове и туловищу, затем — перетащили тело в подвал. Там его и нашел сожитель погибшей на следующий день — 2 декабря.
«Следователем СК подростки задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. На учете в органах системы профилактики несовершеннолетние не состояли», — пояснили в местном СК.
Мама гордилась дочерью.
По словам Татьяны, погибшая 36-летняя Ирина (имя изменено) была хорошим человеком и прекрасной матерью, всегда восхищавшейся своей дочерью.
Их семья производила впечатление благополучной. Соседи отмечают, что они были тихими и спокойными.
«Я с ней училась, а потом наши дочери пошли в один класс, с первого класса вместе учились. Мы встречались с Ирой иногда возле школы, так, разговоры ни о чем… Семья была тихая и спокойная, не было пьянок, разборок, криков», — пояснила Татьяна.
Татьяна рассказала, что отношения между матерью и дочерью всегда были близкими и наполненными гордостью со стороны Ирины.
«Ира всегда восхищалась дочерью, говорила, что дочь — хорошая спортсменка и просто умная любимая дочь», — сказала знакомая.
Это подтверждают и страницы Ирины в социальных сетях, где она с гордостью делилась успехами дочери в карате, которым та занималась с прошлого года.
Первая любовь изменила примерную девочку.
Знакомая семьи связывает трагедию с изменениями в поведении девочки, которые начались около полугода назад, после знакомства с парнем.
«Со своим парнем Даша познакомилась не больше полугода назад. Первая любовь. Сейчас у неё случился как раз этот пик страстей…» — отметила она.
По словам Татьяна, в деле могли быть замешаны и наркотики, которыми, как подозревают, «баловался» новый парень Даши.
«Ирина очень любила дочь, а Даша связалась с каким-то парнем, влюбилась, похоже, и всю голову повернуло. Вероятно, парень этот неблагополучный, возможно, были наркотики», — сказала она.
Знакомые семьи в шоке.
Все знакомые семьи находятся в шоке и не могут понять мотивы страшного преступления.
«У нас с ней много общих знакомых, но ни от одного я не слышала, что были какие-то проблемы… Никто не понимает, что всё-таки там случилось», — отметила женщина.
Она также добавила, что Даша в школе была молчаливой и не имела близких подруг, что еще больше затрудняет понимание истинной картины внутри семьи. На момент трагедии Ирина находилась в декрете, у нее, кроме 14-летней дочери, был годовалый сын.