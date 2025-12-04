Ричмонд
В Омске задержали водителя рейсового автобуса без прав

Кроме того за мужчиной числились 15 неоплаченных штрафов ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

На Космическом проспекте в Омске полицейские остановили городской автобус марки «ПАЗ» из-за грязных и нечитаемых регистрационных знаков. За рулем транспортного средства оказался 44-летний мужчина, у которых не оказалось водительских прав.

Проверка показала, что у водителя отсутствует соответствующая категория в водительском удостоверении, а также накоплено более 15 неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Фото: t.me/chp_omsk.

Мужчину немедленно отстранили от управления транспортом. На него составили два административных протокола. Перевозчику также грозит крупный штраф — до 100 тысяч рублей — за допуск к управлению лицом без необходимых документов.

Ранее мы писали, что омичи попали в многокилометровую пробку на мосту у Телецентра в час пик.