В Омске задержали водителя рейсового автобуса без прав

На Космическом проспекте в Омске полицейские остановили городской автобус марки «ПАЗ» из-за грязных и нечитаемых регистрационных знаков. За рулем транспортного средства оказался 44-летний мужчина, у которых не оказалось водительских прав.
Проверка показала, что у водителя отсутствует соответствующая категория в водительском удостоверении, а также накоплено более 15 неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Фото: t.me/chp_omsk.
Мужчину немедленно отстранили от управления транспортом. На него составили два административных протокола. Перевозчику также грозит крупный штраф — до 100 тысяч рублей — за допуск к управлению лицом без необходимых документов.
