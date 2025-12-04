Кто такой Сергей Фургал, получивший 25 лет строгача за хищение ₽2 млрд у банка

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ещё недавно считавшийся одним из самых популярных региональных руководителей, к концу 2025 года оказался фигурантом двух серьезных уголовных дел. Суд по совокупности приговоров назначил ему 25 лет колонии строгого режима.
Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года в Амурской области. После окончания Благовещенского мединститута работал в Поярковской ЦРБ терапевтом и неврологом. В 1990-е ушёл в бизнес: возглавлял компании, занимавшиеся торговлей лесом и сбором металлолома. В политику пришёл через ЛДПР: в 2005 году возглавил хабаровское отделение партии и прошёл в Законодательную думу края. С 2007 по 2018 год несколько созывов представлял ЛДПР в Госдуме, в последние годы возглавлял комитет по охране здоровья.
Попытка занять губернаторское кресло в 2013 году оказалась неудачной — действующий глава региона Вячеслав Шпорт сохранил пост. Перелом произошёл в 2018-м: на фоне усталости избирателей от прежней команды Фургал во втором туре набрал почти 70% голосов, резко обойдя соперника от «Единой России». В сентябре был избран, в конце месяца вступил в должность. На новом посту проводил жёсткие кадровые замены, сокращал расходы администрации, много ездил по территориям и быстро закрепил образ «народного губернатора».
9 июля 2020 года ситуация изменилась радикально. Утром в Хабаровске Фургала задержали сотрудники СК и ФСБ по делу об убийствах предпринимателей середины 2000-х. В тот же день ему предъявили обвинение в организации убийств и покушения на убийство, после чего этапировали в Москву. Басманный суд выбрал меру пресечения в виде ареста, срок продлевался многократно. На фоне задержания в Хабаровском крае начались многонедельные акции протеста в его поддержку.
20 июля 2020 года президент отрешил Фургала от должности за утрату доверия. Врио губернатора был назначен однопартиец Михаил Дегтярёв, позднее возглавивший Минспорт России.
Первое дело касалось трёх эпизодов: убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на Александра Смольского в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следствия, конфликт возник на фоне борьбы за контроль над активами, в том числе заводом железобетонных конструкций и рынком металлолома. Расследование этих эпизодов велось с 2005 года, но долгое время топталось на месте: свидетели отказывались давать показания, а в отношении самого Фургала в 2005 году было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела.
После возвращения к старым материалам в 2019 году были задержаны предполагаемые сообщники — бывший деловой партнёр Николай Мистрюков, экс-помощник Фургала Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей. Следствие добилось отмены прежнего постановления о непричастности, а самому Фургалу предъявило расширенный набор обвинений: организация покушения на убийство двух и более лиц, организация убийства двух и более лиц, совершённых организованной группой, и незаконный оборот оружия, совершённый группой. Экс-губернатор вины не признал и отказался от досудебного соглашения.
По материалам дела, в 2004 году Фургал и Мистрюков, контролировавшие коммерческую структуру по скупке металлолома, создали устойчивую группу для устранения конкурентов. В неё, по версии следствия, входили Карепов и криминальный авторитет Михаил Тимофеев, а непосредственными исполнителями нападений назывались Кадыров и Палей. Тимофеева объявили в международный розыск, Мистрюков пошёл на сделку со следствием, его дело выделили отдельно.
К осени 2021 года обвинительное заключение было утверждено и направлено в Верховный суд, который перенёс процесс из Хабаровского края в Москву, опасаясь давления на присяжных. Рассмотрение по существу началось в Люберецком городском суде Московской области с участием коллегии присяжных. Заседания проходили в открытом режиме. Подсудимые свою причастность отрицали.
В начале февраля 2023 года присяжные признали Сергея Фургала и его соучастников виновными и сочли, что они не заслуживают снисхождения. Гособвинение запросило для бывшего губернатора 23 года строгого режима. 10 февраля суд назначил ему 22 года колонии, исключив из приговора эпизод с незаконным приобретением оружия в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года. В дальнейшем апелляционная и кассационная инстанции приговор подтвердили, а в 2025 году суд дополнительно взыскал с Фургала и других осуждённых компенсации в пользу вдовы одного из убитых предпринимателей.
Параллельно развивалось второе, экономическое направление. В конце 2021 года было известно уже о нескольких делах, связанных с хищениями активов МСП-банка и иностранных партнёров, а также с созданием преступного сообщества. Эти материалы объединили в одно производство. Следствие заявило, что в 2017—2018 годах, фактически продолжая участвовать в бизнесе группы «Торэкс», Фургал вместе с ближайшими соратниками создал криминальную структуру для хищения средств банка и компании Global Metcorp Ltd.
Среди фигурантов значились бывший глава штаба Фургала Николай Шухов, экс-первый зампред правительства края Юрий Золочевский, финансовые и управленческие сотрудники «Торэкса», а также бывший председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов. По версии следствия, участники схемы похитили более 2 млрд рублей у МСП-банка, около 8,7 млн долларов у зарубежной компании и пытались вывести ещё свыше 1,2 млрд рублей активов, но были остановлены.
В 2023 году Генпрокуратура направила дело в суд, добившись рассмотрения в Бабушкинском райсуде Москвы. Заседания по существу стартовали в феврале 2024 года. Фургал и здесь отверг обвинения, настаивая, что речь идёт о хозяйственных операциях, которые задним числом трактуются как преступные, а его действия укладывались в рамки допустимой административной деятельности по поддержке бизнеса в крае.
Осенью 2025 года гособвинение запросило для него 25 лет колонии строгого режима и крупный штраф, с учётом уже вынесенного приговора по делу об убийствах. 3 декабря 2025 года суд по второму делу назначил 23 года строгого режима. По совокупности наказаний Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности после освобождения.
Несмотря на два приговора, бывший губернатор продолжает настаивать на своей невиновности. Защита подаёт жалобы и указывает на давность части эпизодов, давление на присяжных и спорную оценку экономических операций. Формальный статус Фургала при этом уже определён: осуждённый, отбывающий один из самых жёстких сроков, назначенных региональному руководителю в новейшей истории страны.
