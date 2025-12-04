Кто такой Сергей Фургал, получивший 25 лет строгача за хищение ₽2 млрд у банка

В начале февраля 2023 года присяжные признали Сергея Фургала и его соучастников виновными и сочли, что они не заслуживают снисхождения. Гособвинение запросило для бывшего губернатора 23 года строгого режима. 10 февраля суд назначил ему 22 года колонии, исключив из приговора эпизод с незаконным приобретением оружия в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года. В дальнейшем апелляционная и кассационная инстанции приговор подтвердили, а в 2025 году суд дополнительно взыскал с Фургала и других осуждённых компенсации в пользу вдовы одного из убитых предпринимателей.