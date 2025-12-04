Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугали, что девочка останется без матери: мошенники велели челябинской школьнице ехать в другой город с 1,8 млн рублей

Челябинская девятиклассница отдала мошенникам 1,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске телефонным мошенникам удалось похитить сбережения семьи, обманув девочку-подростка.

Девятикласснице позвонил самозваный сотрудник цветочного магазина. Он пообещал привезти челябинке букет, но попросил код из смс-ки для подтверждения заказа.

Букет так и не привезли. Зато девочке начали названивать самозваные представители «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Они страшными голосами рассказывали о взломе личного кабинета и использовании данных для помощи недружественным странам. Обещали отправить за решетку если не саму девочку, то ее мать.

Испуганную школьницу заставили рассказать, сколько дома хранится наличных, а потом потребовали отвезти деньги «на проверку» в Екатеринбург. Девочка отказалась ехать: вдруг мама ее потеряет? Тогда за наличными прислали курьера. Девятиклассница отдала ему 1,8 млн рублей.

Узнав о случившемся, мать школьницы пришла в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, после ее обращения возбудили уголовное дело о мошенничестве.