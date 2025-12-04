Пугали, что девочка останется без матери: мошенники велели челябинской школьнице ехать в другой город с 1,8 млн рублей

Букет так и не привезли. Зато девочке начали названивать самозваные представители «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Они страшными голосами рассказывали о взломе личного кабинета и использовании данных для помощи недружественным странам. Обещали отправить за решетку если не саму девочку, то ее мать.