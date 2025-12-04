Пугали, что девочка останется без матери: мошенники велели челябинской школьнице ехать в другой город с 1,8 млн рублей

В Челябинске телефонным мошенникам удалось похитить сбережения семьи, обманув девочку-подростка.
Девятикласснице позвонил самозваный сотрудник цветочного магазина. Он пообещал привезти челябинке букет, но попросил код из смс-ки для подтверждения заказа.
Букет так и не привезли. Зато девочке начали названивать самозваные представители «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Они страшными голосами рассказывали о взломе личного кабинета и использовании данных для помощи недружественным странам. Обещали отправить за решетку если не саму девочку, то ее мать.
Испуганную школьницу заставили рассказать, сколько дома хранится наличных, а потом потребовали отвезти деньги «на проверку» в Екатеринбург. Девочка отказалась ехать: вдруг мама ее потеряет? Тогда за наличными прислали курьера. Девятиклассница отдала ему 1,8 млн рублей.
Узнав о случившемся, мать школьницы пришла в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, после ее обращения возбудили уголовное дело о мошенничестве.