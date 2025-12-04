В Башкирии более 100 участков под ИЖС отдадут нуждающимся семьям

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии напомнило о возможности получить бесплатные земельные участки для строительства собственного дома. Такое право предоставляется жителям республики, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.
Земля выделяется в Кушнаренковском районе, на территории Шариповского сельсовета, в селе Воецкое. Все предлагаемые наделы относятся к землям населенных пунктов и предназначены именно для индивидуального жилищного строительства.
Согласно официальному объявлению, планируется распределить более ста участков. При этом многодетные семьи и те, в которых есть дети-инвалиды, вместо земли могут оформить денежную компенсацию.
