В Омске задержали водителя, который сбил подростка и скрылся

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 декабря.

Источник: Freepik

Сотрудники омской Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил подростка и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около восьми часов вечера.

В районе перекрёстка улиц Кирова и 1-я Железнодорожная под колеса машины попал 15-летний юноша. Водитель с места происшествия скрылся. Подросток был доставлен в больницу.

Спустя сутки автомобиль виновника аварии установлен. Это был Ниссан синего цвета с красивыми номерами. Водитель задержан. Им оказался 59-летний мужчина. Проводится проверка. О состоянии водителя на момент аварии не сообщается. Также нет данных о состоянии мальчика и характере его травм.