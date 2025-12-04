В Омске задержали водителя, который сбил подростка и скрылся

Сотрудники омской Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил подростка и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около восьми часов вечера.
В районе перекрёстка улиц Кирова и 1-я Железнодорожная под колеса машины попал 15-летний юноша. Водитель с места происшествия скрылся. Подросток был доставлен в больницу.
Спустя сутки автомобиль виновника аварии установлен. Это был Ниссан синего цвета с красивыми номерами. Водитель задержан. Им оказался 59-летний мужчина. Проводится проверка. О состоянии водителя на момент аварии не сообщается. Также нет данных о состоянии мальчика и характере его травм.