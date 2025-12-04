В Омске задержали водителя, который сбил подростка и скрылся

Спустя сутки автомобиль виновника аварии установлен. Это был Ниссан синего цвета с красивыми номерами. Водитель задержан. Им оказался 59-летний мужчина. Проводится проверка. О состоянии водителя на момент аварии не сообщается. Также нет данных о состоянии мальчика и характере его травм.