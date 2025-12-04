Ричмонд
Россиянин скончался в отеле турецкого города Алания

Россиянин умер в одном из отелей Алании, несмотря на попытки медиков его спасти. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщает Shot.

Отмечается, что утром мужчина, отдыхавший с семьей в поселке Тюрклер, почувствовал резкое недомогание. Родные и персонал отеля вызвали скорую помощь для 68-летнего Виктора Бабушкина.

Врачи госпитализировали его в местную больницу и оказали первую помощь, однако спасти россиянина не удалось. Тело направили в морг, а полиция и прокуратура Алании начали расследование обстоятельств произошедшего, передает Telegram-канал.

Ранее отдыхавшая на пляже в турецкой Аланье 70-летняя российская туристка Галина Татонкина в начале августа умерла от сердечного приступа. Женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия, когда загорала на побережье.

Другой случай произошел в начале октября, когда приехавший в турецкую Аланью на отдых 55-летний россиянин внезапно умер после того, как решил искупаться в море. Он зашел в воду. Спустя некоторое время ему внезапно стало плохо.