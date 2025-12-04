Беспечного пловца в реке насмерть растерзал агрессивный крокодил

В департаменте лесного хозяйства сообщили, что рептилии обитают в этих местах давно, и местные жители знают о риске, но продолжают купаться в рекке. По словам специалистов, трагедия произошла в особенно опасный период — сейчас крокодилы откладывают яйца и ведут себя более агрессивно.