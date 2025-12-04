Ричмонд
Беспечного пловца в реке насмерть растерзал агрессивный крокодил

В индийском штате Махараштра 59-летний местный житель Лаксман Калги погиб во время обычного заплыва в реке. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, мужчина ежедневно плавал в реке Дудхганга и нередко брал с собой группу приятелей. В последний раз он также пришёл к берегу вместе с друзьями, но вскоре после захода в воду исчез.

Спустя три часа в реке обнаружили останки Калги. На ногах и лодыжках виднелись характерные следы зубов крупного хищника, что позволило установить причину гибели: мужчину атаковал и растерзал крокодил.

В департаменте лесного хозяйства сообщили, что рептилии обитают в этих местах давно, и местные жители знают о риске, но продолжают купаться в рекке. По словам специалистов, трагедия произошла в особенно опасный период — сейчас крокодилы откладывают яйца и ведут себя более агрессивно.

