В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека

«По предварительной информации, сегодня утром на 1139-м километре Р-255 “Сибирь” водитель автомобиля “Ока”, двигаясь со стороны Иркутской области в сторону Красноярска, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с грузовиком MAN», — говорится в сообщении.