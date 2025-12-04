В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с фурой и «Окой» на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция.
«По предварительной информации, сегодня утром на 1139-м километре Р-255 “Сибирь” водитель автомобиля “Ока”, двигаясь со стороны Иркутской области в сторону Красноярска, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с грузовиком MAN», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате аварии в автомобиле «Ока» погибли от полученных травм водитель и двое пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП организовали реверсивное движение.