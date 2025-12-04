В Индии разместили портреты Путина и Моди. Видео

Власти Индии разместили плакаты с Путиным и Моди на улицах Нью-Дели перед визитом.
Центральные улицы Нью-Дели украсили плакатами с изображениями президента России Владимира Путина и премьер-министром Индии Нарендры Моди перед визитом российского лидера. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из индийской столицы.
«Портреты Владимира Путина разместили в центре индийской столицы, а на крупных баннерах он изображён вместе с Нарендрой Моди. Все изображения сопровождают надписи на двух языках — русском и хинди», — передает корреспондент URA.RU.
В городе введены усиленные меры безопасности, а некоторые улицы будут перекрыты на время визита. Подготовка включает украшение города флагами обеих стран и работу коммунальных служб.
Визит Путина в Индию запланирован на 5 декабря 2025 года и приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральная часть станет пленарное заседание о развитии взаимной торговли и расширении присутствия индийских поставщиков на рынке РФ. Ранее в Кремле сообщали о подготовке «солидного пакета» экономических и торговых соглашений, а индийская сторона может дополнительно закупить у России пять партий ЗРК С-400.