В Индии разместили портреты Путина и Моди. Видео

Центральные улицы Нью-Дели украсили плакатами с изображениями президента России Владимира Путина и премьер-министром Индии Нарендры Моди перед визитом российского лидера. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из индийской столицы.

Власти Индии разместили плакаты с Путиным и Моди на улицах Нью-Дели перед визитом.

«Портреты Владимира Путина разместили в центре индийской столицы, а на крупных баннерах он изображён вместе с Нарендрой Моди. Все изображения сопровождают надписи на двух языках — русском и хинди», — передает корреспондент URA.RU.

В городе введены усиленные меры безопасности, а некоторые улицы будут перекрыты на время визита. Подготовка включает украшение города флагами обеих стран и работу коммунальных служб.

Визит Путина в Индию запланирован на 5 декабря 2025 года и приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральная часть станет пленарное заседание о развитии взаимной торговли и расширении присутствия индийских поставщиков на рынке РФ. Ранее в Кремле сообщали о подготовке «солидного пакета» экономических и торговых соглашений, а индийская сторона может дополнительно закупить у России пять партий ЗРК С-400.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше