Россиянин умер в отеле в турецкой Аланье

Инцидент произошёл в районе Тюрклер. Утром отдыхавший там с семьёй россиянин почувствовал сильное недомогание. Родственники и сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи 68-летнему Виктору Бабушкину.
Прибывшие врачи экстренно доставили пациента в ближайшую больницу. Там ему оказали всю необходимая медицинская помощь, однако жизнь мужчины спасти не удалось. Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. По факту произошедшего правоохранительные органы и прокуратура Аланьи проводят процессуальную проверку.
