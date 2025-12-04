Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин умер в отеле в турецкой Аланье

Россиянин скончался во время отпуска в турецком городе Аланья. Несмотря на оперативные действия медиков, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщило турецкое издание sonalanya.com.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в районе Тюрклер. Утром отдыхавший там с семьёй россиянин почувствовал сильное недомогание. Родственники и сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи 68-летнему Виктору Бабушкину.

Прибывшие врачи экстренно доставили пациента в ближайшую больницу. Там ему оказали всю необходимая медицинская помощь, однако жизнь мужчины спасти не удалось. Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти. По факту произошедшего правоохранительные органы и прокуратура Аланьи проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что москвичка Дарья и её 10-летний сын Максим, пропавшие в Турции больше месяца, были найдены на границе с Сирией в районе города Адана. Россиян перевозят в Стамбул под присмотром полиции, после чего их ожидает депортация на родину.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше