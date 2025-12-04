Россиянин умер в отеле в турецкой Аланье

Ранее сообщалось, что москвичка Дарья и её 10-летний сын Максим, пропавшие в Турции больше месяца, были найдены на границе с Сирией в районе города Адана. Россиян перевозят в Стамбул под присмотром полиции, после чего их ожидает депортация на родину.