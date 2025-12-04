Ричмонд
Инкассаторское авто с деньгами сгорело после ДТП: водитель погиб, виновник взят под стражу

В Карагандинской области в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попала инкассаторская машина. Водитель погиб, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В соцсетях появилось видео, на котором на обочине дороги полыхает машина. В описании указано, что столкнулись Toyota Camry и Lada Largus, который в итоге загорелся.

«Lada Largus принадлежал Каркаралинскому отделению “Казпочты” и выполнял инкассационные функции. К сожалению, водитель Lada Largus, житель города Каркаралинска Ныгметжанов Нариман, скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Его напарник госпитализирован с многочисленными травмами. В инкассаторском автомобиле находилось более 3 млн тенге, которые сгорели вместе с транспортным средством. Водитель, выехавший на полосу встречного движения, житель поселка Карагайлы, находился в состоянии алкогольного опьянения и годом ранее был лишен водительского удостоверения», — указано в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области прокомментировали, что ДТП произошло 2 декабря в 16:40 на автодороге Каркаралы — Карагайлы.

«По предварительным данным, водитель Camry, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП 28-летний водитель Lada скончался на месте происшествия. Его 36-летний пассажир и 41-летний водитель Camry были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель Camry задержан и водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в комментарии.

