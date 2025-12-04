Инкассаторское авто с деньгами сгорело после ДТП: водитель погиб, виновник взят под стражу

«Lada Largus принадлежал Каркаралинскому отделению “Казпочты” и выполнял инкассационные функции. К сожалению, водитель Lada Largus, житель города Каркаралинска Ныгметжанов Нариман, скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Его напарник госпитализирован с многочисленными травмами. В инкассаторском автомобиле находилось более 3 млн тенге, которые сгорели вместе с транспортным средством. Водитель, выехавший на полосу встречного движения, житель поселка Карагайлы, находился в состоянии алкогольного опьянения и годом ранее был лишен водительского удостоверения», — указано в описании.