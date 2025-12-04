Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь сообщил об сбитии беспилотников в Ростовской области

Люди не пострадали, последствия на земле уточняются.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области ночью ликвидировали украинские беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, не назвав количества подавленных летательных аппаратов.

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаки в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил глава региона в своем сообщении в Telegram.

Накануне вечером область тоже подверглась беспилотной атаке ВСУ. По данным Минобороны России, было перехвачено несколько БПЛА.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше