Слюсарь сообщил об сбитии беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области ночью ликвидировали украинские беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, не назвав количества подавленных летательных аппаратов.
По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаки в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
«Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил глава региона в своем сообщении в Telegram.
Накануне вечером область тоже подверглась беспилотной атаке ВСУ. По данным Минобороны России, было перехвачено несколько БПЛА.
