Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над разными регионами России. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 21 дрон уничтожили над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем. Также семь аппаратов сбили в Белгородской области, четыре — в Брянской, три — в Воронежской, по два — в Орловской, Рязанской и Тульской областях.
Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
Утром 3 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе повреждены резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. По его словам, за ночь системы ПВО сбили четыре дрона над Воронежем и двумя районами области.