Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае

Три человека погибли после столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля «Ока» в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, авария случилась утром на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Оки», двигаясь из Иркутской области в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии водитель и два пассажира «Оки» скончались от полученных травм.
На месте аварии было организовано реверсивное движение. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.
