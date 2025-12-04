Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае

По предварительным данным, авария случилась утром на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Оки», двигаясь из Иркутской области в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии водитель и два пассажира «Оки» скончались от полученных травм.