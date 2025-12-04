Ричмонд
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае

Водитель «Оки» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли после столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля «Ока» в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, авария случилась утром на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Оки», двигаясь из Иркутской области в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии водитель и два пассажира «Оки» скончались от полученных травм.

На месте аварии было организовано реверсивное движение. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Тереньгульском районе Ульяновской области произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии три человека погибли.