Жилой дом и автомобили были повреждены из-за атаки БПЛА на Воронежскую область

Многоквартирный дом, а также несколько автомобилей оказались повреждены в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

В одном из муниципалитетов пострадала женщина, однако она отказалась от госпитализации после оказания медицинской помощи.

— Выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждено остекление в нежилом помещении, — уточнил губернатор в публикации.

На местах работают оперативные службы. После эксперты проведут оценку ущерба и начнут ремонтные работы.

В этот же день над городом Орел прогремело около 10 взрывов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Звуки взрывов продолжались около 30 минут, от них «почти вылетели окна».

