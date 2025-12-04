Ричмонд
В Братске разыскивают водителя, сбившего 13-летнюю школьницу на «зебре»

Девочка испугалась и убежала с места ДТП.

IrkutskMedia, 4 декабря. Вечером накануне на улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель в Братске около нерегулируемого пешеходного перехода возле пересечения с улицей Горького неизвестный водитель совершил наезд на 13-летнюю школьницу. Девочка позднее обратилась в Детскую городскую больницу, где врачи сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию, сообщает пресс-служба МВД Братска.

По предварительной информации, школьница пересекала проезжую часть по «зебре», когда на неё наехал автомобиль. Испуганная подросток покинула место происшествия, но спустя некоторое время почувствовала ухудшение состояния и была госпитализирована.

Полиция призывает водителя, причастного к происшествию, добровольно выйти на связь с Госавтоинспекцией. Обращения принимают по телефонам 44−22−46 и 44−22−49, а также лично по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, 36, кабинеты № 19 или 14.

Очевидцев и всех, кто располагает сведениями о ДТП, просят связаться с правоохранителями по номерам 44−22−49, 8−914−932−08−13 или 02.

Напомним, в Братске сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 разыскивают женщину, подозреваемую в краже денег с чужой карты. Как сообщает пресс-служба МВД Братска, с заявлением о краже обратилась местная жительница.