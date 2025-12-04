В Братске разыскивают водителя, сбившего 13-летнюю школьницу на «зебре»

IrkutskMedia, 4 декабря. Вечером накануне на улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель в Братске около нерегулируемого пешеходного перехода возле пересечения с улицей Горького неизвестный водитель совершил наезд на 13-летнюю школьницу. Девочка позднее обратилась в Детскую городскую больницу, где врачи сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию, сообщает пресс-служба МВД Братска.