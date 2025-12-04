К праздникам в Башкирии откроют сотни новогодних площадок и ледовых городков

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова рассказала на совещании в правительстве, как идет подготовка к Новому году. По ее словам, по всей республике будут оборудованы 670 праздничных площадок, установлены 1855 новогодних елей и более двух тысяч различных арт-объектов. Только в Уфе планируют оформить 71 главную елку и открыть ледовые городки.
Голованова добавила, что в населенных пунктах заканчивают устанавливать архитектурную подсветку на зданиях, въездных группах, улицах, в парках и скверах. Все работы по созданию новогодних городков должны быть завершены к 22 декабря.
Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручения профильным ведомствам. Он потребовал от Гостехнадзора провести проверку безопасности всех зимних горок. Руководителям городов и районов он поручил усилить внимание к вопросам общественного порядка в период праздничных мероприятий.
