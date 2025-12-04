Ричмонд
К праздникам в Башкирии откроют сотни новогодних площадок и ледовых городков

В Башкирии готовят к открытию почти 700 новогодних площадок и более 1800 елей.

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова рассказала на совещании в правительстве, как идет подготовка к Новому году. По ее словам, по всей республике будут оборудованы 670 праздничных площадок, установлены 1855 новогодних елей и более двух тысяч различных арт-объектов. Только в Уфе планируют оформить 71 главную елку и открыть ледовые городки.

Голованова добавила, что в населенных пунктах заканчивают устанавливать архитектурную подсветку на зданиях, въездных группах, улицах, в парках и скверах. Все работы по созданию новогодних городков должны быть завершены к 22 декабря.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручения профильным ведомствам. Он потребовал от Гостехнадзора провести проверку безопасности всех зимних горок. Руководителям городов и районов он поручил усилить внимание к вопросам общественного порядка в период праздничных мероприятий.

