К праздникам в Башкирии откроют сотни новогодних площадок и ледовых городков

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова рассказала на совещании в правительстве, как идет подготовка к Новому году. По ее словам, по всей республике будут оборудованы 670 праздничных площадок, установлены 1855 новогодних елей и более двух тысяч различных арт-объектов. Только в Уфе планируют оформить 71 главную елку и открыть ледовые городки.