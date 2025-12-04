Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 76 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Воронежской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Московской, Липецкой и Нижегородской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области пострадала местная жительница, также из-за падения обломков БПЛА выбиты стекла в квартире, магазине и аптеке. В Ростовской области дроны сбили в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, никто не пострадал. В Ставропольском крае, Брянской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше