Пьяные солдаты ВСУ стреляли по ногам горожан в Красноармейске

«Магазин летом еще работал, а потом там пьяные вэсэушники начали по ногам стрелять, и мы туда перестали ходить. Люди идут пораньше, чтобы очередь занять, а он пьяный стоит в гражданке (гражданской одежде — прим. ред.), по мужику начал стрелять. Еду на велосипеде, услышал», — рассказал один из жителей Красноармейска.