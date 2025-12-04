На Южном Урале 20 человек эвакуировались из дома из-за ленивого курильщика

В Нязепетровске вечером 3 декабря случился пожар. Пламя вспыхнуло в двухэтажном жилом доме.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, дом заволокло дымом, и жильцы рисковали сильно отравиться продуктами горения. Своими силами эвакуироваться из здания смогли 19 человек. Еще одну женщину спасли пожарные. Никто не пострадал. Пламя потушили.
Как выяснилось, причиной переполоха был горящий диван. Курильщику не хотелось выходить на улицу с сигаретой, он дымил прямо в комнате и по небрежности поджег мебель.