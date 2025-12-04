В регионе, где пропали Усольцевы, загадочно исчезли подросток и рыбаки

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего 15-летнего подростка и двух рыбаков на Енисее. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Спасатели обследовали 55 км береговой линии и обследовали 100 тысяч кв. метров эхолотом 3 декабря в ходе поисков 15-летнего мальчика в Красноярске. Он ушел из дома 28 ноября (спустя ровно два месяца после таинственного исчезновения Усольцевых), после чего пропал. Пока поиски не принесли результатов.
В Казачинском районе ищут двух пропавших рыбаков. Поиски проходят также с использованием эхолота, который обследует дно водоема на подводные предметы. Обследовано семь километров береговой линии. Рыбаков пока не нашли.
Поисковые работы продолжат.
Напомним, что в Красноярском крае с 28 сентября идут поиски загадочно пропавших Усольцевых. Бизнесмен Сергей, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья и испарились. Несмотря на активные поиски, не обнаружено никаких следов, помимо автомобиля, в котором они приехали.
Наиболее вероятной версией считается несчастный случай, который мог произойти с семьей. Усольцевы могли провалиться в яму или шурф, оставшиеся со времен разработки золотых месторождений в этом районе. Помимо этого, обсуждается версия с побегом — семья Усольцевых могла тайно уехать в Таиланд или США.
Сын Усольцевых Даниил верит, что они живы. Но многие эксперты полагают, что Усольцевы погибли где-то в тайге после того, как заблудились. В этом районе вскоре после их исчезновения наступили холода и выпал снег.
