В регионе, где пропали Усольцевы, загадочно исчезли подросток и рыбаки

Напомним, что в Красноярском крае с 28 сентября идут поиски загадочно пропавших Усольцевых. Бизнесмен Сергей, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья и испарились. Несмотря на активные поиски, не обнаружено никаких следов, помимо автомобиля, в котором они приехали.