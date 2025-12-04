Из Таиланда депортирован россиянин, находящийся в международном розыске

В аэропорту Бангкока представители правоохранительных органов Таиланда передали российским полицейским гражданина России, который разыскивался по каналам Интерпола, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Этот человек был осужден в России за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Следствие установило, что в 2021 году мужчина, находясь в состоянии ревности, угрожал убийством и нанес женщине удары, в том числе ножом, что привело к причинению вреда ее здоровью средней тяжести.
По результатам расследования было возбуждено уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к отправке в колонию-поселение, однако он не явился туда и скрылся за границей.
По запросу Генеральной прокуратуры России и на основании данных, предоставленных Главным управлением МВД России по Московской области, был инициирован международный розыск этого человека в июле текущего года. Оперативные службы проверяли информацию о его возможном пребывании на территории Таиланда, после чего от таиландских партнеров были получены сведения об установлении местонахождения разыскиваемого, добавила в МВД.