В уфимском Центре детского питания нашли санитарные нарушения

Деятельность уфимского Центра детского и диетического питания временно остановлена. Решение было принято после внезапной проверки, в ходе которой специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Так, проверяющие установили, что в учреждении отсутствует специальный цех для повторной обработки овощей. Это помещение необходимо для безопасной работы пищеблока при использовании свежих овощей. Кроме того, существующие помещения эксплуатировались с отклонениями от требований санитарного законодательства.
По мнению инспекторов, такие условия ведут к несоблюдению правил обработки продуктов и технологии приготовления пищи, что в результате может сделать готовые блюда потенциально опасными для здоровья.
На основании этих выводов суд постановил приостановить работу центра на 30 суток. Решение пока не вступило в законную силу.
