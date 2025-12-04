В уфимском Центре детского питания нашли санитарные нарушения

Так, проверяющие установили, что в учреждении отсутствует специальный цех для повторной обработки овощей. Это помещение необходимо для безопасной работы пищеблока при использовании свежих овощей. Кроме того, существующие помещения эксплуатировались с отклонениями от требований санитарного законодательства.