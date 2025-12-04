Топ-менеджер крупного банка в Красноярске похитила у клиента больше 100 миллионов рублей: вынесла в мешке

«Женщина приговорена к четырем годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Также она обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как установило следствие, в 2018 году обвиняемая, занимавшая руководящую должность в одном из банков Красноярска, узнала о крупной сумме, принадлежащей главе строительного холдинга и хранившейся в другом банке. Топ-менеджер убедила бизнесмена перевести 150 миллионов рублей в банк, в котором она работала и пообещала рекордную годовую ставку в 14,65%, тогда как на рынке средние ставки не превышали 6%.
После зачисления денег клиенту были переданы поддельные документы: договор вклада и приходный кассовый ордер. Сами же средства женщина похитила, вынеся наличные из банка в мешке. В дальнейшем она откладывала выплаты процентов под разными предлогами, а если и начисляла дивиденды, то в значительно меньших суммах, чем было предусмотрено условиями договора.
После обращения обманутого вкладчика в правоохранительные органы фигурантка скрылась и была объявлена в федеральный розыск. В итоге ее задержали осенью прошлого года в Турции. По запросу Генеральной прокуратуры РФ ее экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности.
