Топ-менеджер крупного банка в Красноярске похитила у клиента больше 100 миллионов рублей: вынесла в мешке

Как установило следствие, в 2018 году обвиняемая, занимавшая руководящую должность в одном из банков Красноярска, узнала о крупной сумме, принадлежащей главе строительного холдинга и хранившейся в другом банке. Топ-менеджер убедила бизнесмена перевести 150 миллионов рублей в банк, в котором она работала и пообещала рекордную годовую ставку в 14,65%, тогда как на рынке средние ставки не превышали 6%.