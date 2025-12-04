Ричмонд
Топ-менеджер крупного банка в Красноярске похитила у клиента больше 100 миллионов рублей: вынесла в мешке

КРАСНОЯРСК, 4 декабря, ФедералПресс. Октябрьский районный суд столицы Красноярского края вынес приговор бывшей высокопоставленной сотруднице банка, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Источник: Freepik

«Женщина приговорена к четырем годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Также она обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как установило следствие, в 2018 году обвиняемая, занимавшая руководящую должность в одном из банков Красноярска, узнала о крупной сумме, принадлежащей главе строительного холдинга и хранившейся в другом банке. Топ-менеджер убедила бизнесмена перевести 150 миллионов рублей в банк, в котором она работала и пообещала рекордную годовую ставку в 14,65%, тогда как на рынке средние ставки не превышали 6%.

После зачисления денег клиенту были переданы поддельные документы: договор вклада и приходный кассовый ордер. Сами же средства женщина похитила, вынеся наличные из банка в мешке. В дальнейшем она откладывала выплаты процентов под разными предлогами, а если и начисляла дивиденды, то в значительно меньших суммах, чем было предусмотрено условиями договора.

После обращения обманутого вкладчика в правоохранительные органы фигурантка скрылась и была объявлена в федеральный розыск. В итоге ее задержали осенью прошлого года в Турции. По запросу Генеральной прокуратуры РФ ее экстрадировали в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что мошенники наиболее часто активизируются в преддверии любых праздников: это связано с тем, что так им проще замаскировать свой преступный умысел. Злоумышленники «работают» по нескольким схемам.