Две Honda столкнулись на улице Чкалова в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что на улице Байкальская в Иркутске произошла крупная авария: столкнулись девять транспортных средств — пять легковых машин и четыре пассажирских, среди которых три маршрутки. Движение оперативно восстановили, проезжую часть обработали реагентами. Пострадавших нет, медпомощь никому не потребовалась.

