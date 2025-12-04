Две Honda столкнулись на улице Чкалова в Иркутске

IrkutskMedia, 4 декабря. ДТП с участием двух японских автомобилей произошло сегодня днём на улице Чкалова в районе остановки общественного транспорта. Как сообщают очевидцы, столкнулись две машины марки Honda в левом ряду.
На месте аварии образовалась пробка. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее агентство сообщало, что на улице Байкальская в Иркутске произошла крупная авария: столкнулись девять транспортных средств — пять легковых машин и четыре пассажирских, среди которых три маршрутки. Движение оперативно восстановили, проезжую часть обработали реагентами. Пострадавших нет, медпомощь никому не потребовалась.