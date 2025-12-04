В промзоне Челябинска с рельсов сошли четыре вагона с рудой

В Челябинске ранним утром 4 декабря случилась железнодорожная авария. В промзоне Металлургического района сошли с рельсов четыре полувагона (то есть, вагона без крыши).
Как рассказала в Уральской транспортной прокуратуре, вагоны перевозили гематит и железорудный концентрат. При аварии они не опрокинулись, так что груз не рассыпался.
Люди при происшествии не пострадали. На расписании движения других поездов оно не сказалась. На месте ЧП начали восстановительные работы.
В транспортной прокуратуре после инцидента начали проверку. Сотрудники ведомства выяснят, выполнили ли железнодорожники все требования безопасности.