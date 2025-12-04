Обвиненный в организации убийств российский олигарх пожаловался на здоровье

Сулейманов был арестован в октябре. Ему вменяют организацию двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова (1999 год) и экс-главы ФСФО Георгия Таля (2004 год), а также покушение на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину он не признаёт, сообщая, что ранее уже отбывал длительный срок за мошенничество и легализацию средств, а в настоящее время является «акционером IT-компании».