Обвиненный в организации убийств российский олигарх пожаловался на здоровье

Обвиняемый в организации убийств предприниматель Ибрагим Сулейманов сообщил суду о серьёзных проблемах со здоровьем.
На заседании Басманного суда Москвы он рассказал, что перенёс обширный инфаркт миокарда, отказ лёгких и находился в состоянии комы. Эти данные содержатся в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на риск летального исхода. Адвокат уточнил, что в 2024 году Сулейманов несколько дней находился в клинической смерти, а разрушение сердечного клапана делает повторный приступ крайне опасным. По его словам, в условиях СИЗО невозможно обеспечить экстренную медицинскую помощь, способную своевременно купировать рецидив.
Согласно справке из изолятора, обвиняемый находится под наблюдением медицинских работников, а его состояние оценивается как удовлетворительное. Суд посчитал доводы защиты недостаточными и продлил срок ареста до 27 февраля 2026 года.
Сулейманов был арестован в октябре. Ему вменяют организацию двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова (1999 год) и экс-главы ФСФО Георгия Таля (2004 год), а также покушение на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину он не признаёт, сообщая, что ранее уже отбывал длительный срок за мошенничество и легализацию средств, а в настоящее время является «акционером IT-компании».
