Десятки дронов ВСУ атаковали российские регионы ночью 4 декабря

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 76 дронов ВСУ над регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 4 декабря 76 украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Так, 21 вражеский беспилотник был ликвидирован в Крыму, 16 — в Ростовской области, 14 — в Ставропольском крае и семь — в Ставропольском крае.

Кроме того, четыре дрона ВСУ российские военные сбили в Брянской области, три — в Воронежской. По два беспилотника противника ликвидированы в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному — над Московским регионом, в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.

Сутками ранее российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили над регионами страны 102 украинских беспилотника.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Крыма в течение трех часов.