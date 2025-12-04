Десятки дронов ВСУ атаковали российские регионы ночью 4 декабря

Кроме того, четыре дрона ВСУ российские военные сбили в Брянской области, три — в Воронежской. По два беспилотника противника ликвидированы в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному — над Московским регионом, в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской областях и над акваторией Черного моря.