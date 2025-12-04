Двое юношей проехали тысячи километров с Алтая в Минск, чтобы забрать пакет, и были задержаны

Для того, чтобы сохранить накопления от предстоящего обыска, аферисты посоветовали жительнице Минска заранее собрать все деньги и отдать их для сверки номеров на купюрах. Пенсионерка скачала не поверила мошенникам, однако согласилась выполнять указания, когда ей по видеосвязи поступил звонок от лжеследователя. Деньги были изъяты, их вернут хозяйке. Заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.