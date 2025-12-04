Двое юношей проехали тысячи километров с Алтая в Минск, чтобы забрать пакет, и были задержаны

Двое юношей приехали в Минск аж с Алтая, чтобы забрать пакет, и были задержаны. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«С деньгами минской пенсионерки задержаны курьеры мошенников — один из них несовершеннолетний», — сказано в сообщении.
Сотрудниками уголовного розыска милиции Минска были задержаны двое иностранцев в возрасте 17 и 19 лет. Они работали курьерами телефонных мошенников. Специально для этого они прилетели с Алтая в Минск, преодолев более чем три тысячи километров.
По заданию куратора один из них встретился с минской пенсионеркой, забрал у нее пакет, где находилось 12 тысяч долларов, 4000 евро, 7000 китайских юаней.
«После чего был задержан с поличным. Деньги он вместе с другом должен был отвезти в соседнюю страну и получить за это вознаграждение», — сообщили в милиции.
Было установлено, что свои сбережения курьеру мошенников отдала 69-летняя минская пенсионерка. Она была обманута по схеме замены домофона. Кроме того, женщину убедили, что от ее имени совершаются незаконные финансовые операции.
Для того, чтобы сохранить накопления от предстоящего обыска, аферисты посоветовали жительнице Минска заранее собрать все деньги и отдать их для сверки номеров на купюрах. Пенсионерка скачала не поверила мошенникам, однако согласилась выполнять указания, когда ей по видеосвязи поступил звонок от лжеследователя. Деньги были изъяты, их вернут хозяйке. Заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
