Мигранты взяли штурмом российский вокзал и отделались протоколами о хулиганстве

В Костромской области продолжают обсуждать инцидент на вокзале в городе Буй, где 8 ноября группа молодых людей напала на сотрудников транспортной безопасности.
На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков нападавших, в том числе представители неславянских национальностей и русские, штурмуют помещение, используя биты и подручные предметы. Об этом пишет телеграм-канал «Многонационал».
По данным очевидцев, один из сотрудников транспортной безопасности получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Несмотря на это, спустя почти месяц правоохранительные органы ограничились составлением административных протоколов по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.
Как отмечают источники, транспортная прокуратура не усмотрела в действиях участников нападения признаков уголовно наказуемых деяний. При этом эксперты указывают, что ситуация формально подпадает под ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
По словам одного из работников вокзала, от вышестоящего руководства поступила команда «не раздувать» происшествие. Сотрудникам предписали не комментировать случившееся, несмотря на применение силы и очевидные последствия для персонала.
История вызвала резонанс среди местных жителей и сотрудников транспортной сферы, отмечающих, что столь мягкая реакция органов лишь усилила напряжение вокруг инцидента.
