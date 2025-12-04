Стали известны ответственные за все атаки ВСУ на юг России за прошедшую неделю

Помимо этого, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении кораблей тех стран, которые помогают ВСУ наносить удары по танкерам в Черном море. 28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от побережья Турции танкер Kairos, который следовал в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Турция в свою очередь заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море.