Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны ответственные за все атаки ВСУ на юг России за прошедшую неделю

Стали известны ответственные за все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России с использованием беспилотных катеров (БЭК), а также исполнители ударов по гражданским судам в Черном море за прошедшую неделю. Организатором и планировщиком является бывший житель Севастополя. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Стали известны ответственные за все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России с использованием беспилотных катеров (БЭК), а также исполнители ударов по гражданским судам в Черном море за прошедшую неделю. Организатором и планировщиком является бывший житель Севастополя. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Соответствующие данные получили российские хакеры после взлома аккаунта украинского солдата из одесского пункта управления беспилотниками.

Выяснилось, что к атакам причастен 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов, который работает с помощью Sea Baby. Этот БЭК может пройти до 1000 километров и управляется оператором удаленно через Starlink.

При этом комплектующие для техники поставляются Украине странами Запада, а сборка происходит на Украине. В частности, к атакам причастны старшина Андрей Деркач, старший оператор и старший матрос Артем Козлов, оператор матрос Михаил Печенюк и старший оператор старший матрос Максим Семко, передает Telegram-канал.

27 ноября в Таганроге был объявлен днем траура в связи с гибелью трех мирных жителей после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении кораблей тех стран, которые помогают ВСУ наносить удары по танкерам в Черном море. 28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от побережья Турции танкер Kairos, который следовал в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Турция в свою очередь заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море.