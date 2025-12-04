Стали известны ответственные за все атаки ВСУ на юг России за прошедшую неделю

Стали известны ответственные за все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России с использованием беспилотных катеров (БЭК), а также исполнители ударов по гражданским судам в Черном море за прошедшую неделю. Организатором и планировщиком является бывший житель Севастополя. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
Соответствующие данные получили российские хакеры после взлома аккаунта украинского солдата из одесского пункта управления беспилотниками.
Выяснилось, что к атакам причастен 1-й дивизион беспилотных надводных комплексов, который работает с помощью Sea Baby. Этот БЭК может пройти до 1000 километров и управляется оператором удаленно через Starlink.
При этом комплектующие для техники поставляются Украине странами Запада, а сборка происходит на Украине. В частности, к атакам причастны старшина Андрей Деркач, старший оператор и старший матрос Артем Козлов, оператор матрос Михаил Печенюк и старший оператор старший матрос Максим Семко, передает Telegram-канал.
27 ноября в Таганроге был объявлен днем траура в связи с гибелью трех мирных жителей после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность ответных мер в отношении кораблей тех стран, которые помогают ВСУ наносить удары по танкерам в Черном море. 28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от побережья Турции танкер Kairos, который следовал в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Турция в свою очередь заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море.