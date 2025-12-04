Атака дронов 4 декабря: какие рейсы отменили и задержали в аэропортах России

Рейс из Дубая прибудет 4 декабря в 20:00 вместо 19:55 прошлых суток. Также задерживались рейсы из Эль-Кувейта, Шарм-эль-Шейха, Еревана и Тель-Авива. Два рейса из Омска задержаны на 1−2 часа. Аддис-Абеба (Эфиопия) прибудет в 08:02 с опозданием на 40 минут. Куляб (Таджикистан) задержан до 09:05, опоздание составляет около часа. Новосибирск прибудет в 09:27 с задержкой на полчаса. Душанбе сядет в 09:55, отстав от графика на 25 минут. Бишкек прибудет в 10:59 с опозданием на полчаса. Хургада, ожидавшаяся в 10:50, прибудет только в 15:55.