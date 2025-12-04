Ричмонд
Девочка пострадала при столкновении машин на перекрестке в Омске

Пассажира иномарки доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

3 декабря около 20:30 на пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе Toyota Celica столкнулась с Toyota Vitz. За рулем первой машины находился 60-летний мужчина. О ДТП и о пятилетней пострадавшей рассказали в омском УМВД.

В результате инцидента помощь потребовалась пассажиру Toyota Vitz — девочке 2020 года рождения. Ее доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия полицейские устанавливают в ходе проверки.

Ранее мы сообщили, что губернатор Хоценко призвал омичей сделать Томск молодежной столицей.