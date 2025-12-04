В Екатеринбурге наркомафия изрезала ножом школьницу. Видео

Девочке, предположительно, 13−14 лет.
В Екатеринбурге, по предварительным данным, представители наркошопа издевались над школьницей (предположительно, ей 13−14 лет). Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении URA.RU, девочку избивали руками, ногами и заставили раздеться до гола.
Когда произошло ЧП, неизвестно. Мужчины обвиняли жертву в том, что якобы «кинула» наркомафию на «вес». Полная запись длится более семи минут (агентство показывает лишь начало конфликта). На кадрах видно, как девушку избили, заставили раздеться, швырнули на землю и запинали. Затем ей порезали спину канцелярским ножом и заставили извиниться. В конце видео ей отрезали волосы.
В итоге девушка многократно извиняется. Но уверяет, что никого не обманывала. Наркотики у нее якобы силой забрали неизвестные.
По словам источника URA.RU, силовики задержали подозреваемых. «Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Личности подозреваемых установлены, они задержаны. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков», — отметил собеседник агентства. Потерпевшая учится в одной из школ Первоуральска, добавил другой источник, близкий к правоохранительным органам.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как поступит.