В Екатеринбурге наркомафия изрезала ножом школьницу. Видео

Когда произошло ЧП, неизвестно. Мужчины обвиняли жертву в том, что якобы «кинула» наркомафию на «вес». Полная запись длится более семи минут (агентство показывает лишь начало конфликта). На кадрах видно, как девушку избили, заставили раздеться, швырнули на землю и запинали. Затем ей порезали спину канцелярским ножом и заставили извиниться. В конце видео ей отрезали волосы.