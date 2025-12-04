Прокуратура оспаривает возврат дела пилота, посадившего борт омского рейса на пшеничном поле

Прокуратура и два потерпевших направили в Центральный райсуд Омска апелляционные представления и жалобы на решение о возврате дела бывшего командира экипажа самолета компании «Уральских авиалиний» Сергея Белова, в 2023 году совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом появилась информация на сайте суда.
В карточке дела уточняется, что жалобы приняты к рассмотрению 2 декабря.
Ранее «КП Омск» сообщала, что 19 ноября Центральный райсуд вернул в прокуратуру дело Белова для устранения препятствий его рассмотрения судом. На первое заседание суда в Омске лично он не смог приехать из-за болезни матери.
Самолет A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, но не смог сесть в аэропорту имени Карбышева. При заходе на посадку и выпуске шасси была обнаружена техническая неисправность. Она заключалась в вытекании гидравлической жидкости гидросистемы.
В такой ситуации командир лайнера выбрал долететь на запасной аэродром в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Но долететь туда не удалось, в том числе из-за повышенного расхода топлива. В итоге самолет сел на поле в Убинском районе. Борт в итоге получил повреждения, но из пассажиров и сотрудников компании никто не пострадал.
Силовики через некоторое время, после проверки, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Первоначально дело передали в Барабинский райсуд Новосибирской области, но по ходатайству обвиняемого процесс перенесли в Омск.
Следователи оценили сумму ущерба в 118,93 млн рублей.