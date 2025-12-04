Прокуратура оспаривает возврат дела пилота, посадившего борт омского рейса на пшеничном поле

В такой ситуации командир лайнера выбрал долететь на запасной аэродром в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Но долететь туда не удалось, в том числе из-за повышенного расхода топлива. В итоге самолет сел на поле в Убинском районе. Борт в итоге получил повреждения, но из пассажиров и сотрудников компании никто не пострадал.